Самые маленькие ипотечные кредиты берут жители Челябинской области

В рейтинге по развитию ипотеки в этому году Южный Урал занял 23 место.

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Сумма кредита по ипотеке у жителей Челябинской области является самой маленькой в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого изданием «РИА Новости».

Согласно рейтингу, Челябинская область занимает 23 место по развитию ипотеки в 2020 году. За последние 12 месяцев кредит взяли в среднем 20 южноуральцев на 1000 человек экономически активного населения. Причём в первом полугодии 2020 года ипотечный кредит взяли на 2,3% южноуральцев больше, чем в первом полугодии в прошлом году. А средний размер кредита составляет 1,58 миллиона рублей.

Соседняя Свердловская область расположилась на 18 месте по развитию ипотеки в этом году. Там в средний займ на жильё в этом году составляет 2,15 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге в среднем берут кредит размером 3,24 миллиона рублей, а в Москве — 5,14 миллиона рублей. Таким образом, жители Челябинской области берут ипотечный кредит почти в 3,2 раза меньший, чем москвичи.

Больше всего ипотека востребована у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. Они расположились на трёх первым местах соответственно.