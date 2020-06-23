Льготная ипотека распространится на жилье стоимостью до 6 миллионов рублей

В Москве и Санкт-Петербурге — до 12 миллионов рублей.

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Весной этого года в России была запущена программа льготной ипотеки, благодаря которой жители страны могли купить жилье на выгодных условиях: по ставке в 6,5 процентов. Такой возможностью воспользовались уже более 45 тысяч российских семей.

В своем обращении к гражданам президент России отметил, что необходимо расширить возможности для выбора комфортного. современного жилья.

«В этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трёх, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях — Московской и Санкт-Петербургской — до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки», — предложил Владимир Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что благодаря снижению ключевой ставки на пункт до 4,5 процентов до минимального в истории страны уровня, у экономики появились новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. Они помогут улучшить жизнь многим людям. Для предпринимателей это обернется возможностью получить выгодные кредиты на расширение бизнеса, а граждане смогут воспользоваться доступными займами на покупку нового жилья.