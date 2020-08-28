Почти 2,5 тысячи южноуральцев оформили льготную ипотеку

На эти цели направили более 4 тысяч миллиардов рублей.

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В Челябинской области на оформление ипотеки на льготных условиях направили более 4 миллиардов рублей. Процентная ставка на данный вид кредитования — не более 6,5%. Данной возможностью уже воспользовались 2 340 местных жителей. Всего заявки одобрили 6 425 южноуральцам.

«Особых требований к заемщикам нет, кроме того, что они должны быть совершеннолетними гражданами РФ. Возраст, семейное положение и наличие детей роли не играют. При этом договор ипотеки нужно заключить до 1 ноября 2020 года. Ставка 6,5% годовых сохраняется на весь срок кредита», — сообщили сайту «Первый областной» в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Приобрести жилье на льготных условиях можно только в новостройке, а также только у застройщика. Первоначальный взнос стал меньше, его снизили с 20 до 15%.