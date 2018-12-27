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/ Мужчина проехал две тысячи километров в открытом вагоне, чтобы навестить друга

Мужчина проехал две тысячи километров в открытом вагоне, чтобы навестить друга

Заметили «безбилетника» только на челябинском вокзале.
сегодня в 15:23
  |  Общество

«Зайца» в грузовом поезде заметили на станции «Челябинк-Главный». 50-летний мужчина прятался в полувагоне со шлаком, но сотрудники полиции все равно отыскали его и задержали. Рассказывая, почему залез в поезд, мужчина пояснил, что хотел навестить друга в Перми, но добраться традиционным способом не представлялось возможным.

Мужчина был доставлен в служебное помещение транспортной полиции. Со слов нарушителя, забравшись в вагон грузового состава на станции Россошь, Воронежская область, он планировал доехать до станции Пермь к своему знакомому. — рассказала сайту «Первый областной» специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте Вера Кухтина.

В отношении нарушителя составили административный протокол. Штраф за проезд в открытом вагоне почти 2 тысячи километров небольшой, всего 100 рублей.

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