/ Со скидкой можно будет уехать на поезде в канун Нового года

За половину стоимости можно будет отправиться по нескольким маршрутам.

Для всех романтиков, желающих встретить Новый год прямо в поезде, существует специальная акция «Новогодняя ночь» от ЮУЖД. В рамках этой акции верхние места на ряд поездов, отправляющихся в путь 31 декабря, будут стоить на 50% дешевле.

Акция распространяется на такие маршруты, как:

№№ 137/138 сообщением Оренбург — Москва — Оренбург;

№№ 379/380 сообщением Новый Уренгой — Оренбург — Новый Уренгой;

№№ 145/146 сообщением Санкт-Петербург — Челябинск — Санкт-Петербург;

№ 14 сообщением Москва — Челябинск;

№ 392 сообщением Москва — Челябинск.

Стоит помнить, что половина стоимости будет только на места. Постельное белье, питание и т. д. будет отпускаться по полной цене. Билеты для организованных групп и детские билеты не участвуют в акции.