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/ Одинокий заяц в парке Гагарина покорил челябинцев

Одинокий заяц в парке Гагарина покорил челябинцев

Это уже не первое появление диких животных в городе.
сегодня в 19:02
  |  Общество

Фотография крупного зайца, гуляющего по территории парка культуры и отдыха имени Гагарина, появилась 5 декабря, в социальных сетях. Очевидцы отмечают, что зверек был довольно крупных размеров, старался держаться подальше от людей, но не стеснялся гулять по пустынным дорожкам комплекса.

Пользователи социальных сетей предположили, что милый зверек мог сбежать из контактного зоопарка, расположенного на территории парка Гагарина. Другие же отмечают, что видели животное в парке в разное время.

Так вот куда он запропастился! Это мой знакомый заяц! Я когда в парк Гагарина на велосипеде гоняю, так он всегда встречает и провожает в одном месте, тут чего-то пару раз его не видел, а он по городу гулять пошел. — пишет подписчик сообщества «Типичный Челябинск» Александр Журавлев.

Отметим, что в прошлом месяце жители Челябинска видели другого зайца возле публичной библиотеки. Тогда зоозащитники предполагали, что ушастый зверь мог выбежать из городского бора.

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