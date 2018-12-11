/ Сквер «Культуры и отдыха» реконструируют в Верхнеуральске к 2019 году

Обновленная культурная площадка станет главным местом отдыха горожан.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» губернатором Челябинской области Борисом Дубровским было направлено 24,3 миллиона рублей на благоустройство единственного места массового отдыха южноуральцев.

Формирование комфортной городской среды" - долгосрочный проект, который существенно влияет на экономику и инфраструктуру. Но важнее, безусловно, социальный эффект — программа позволяет преображать территории и создавать новые места притяжения, которых не хватает во многих городах, благоустраивать парки, скверы, спортивные и детские площадки. — отметил губернатор Борис Дубровский.

Сквер «Культуры и отдыха» несколько лет находился в плачевном состоянии. Заниматься им начали только в 2017 году после старта проекта «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство было потрачено 3,3 миллиона рублей. В 2018 году сквер было решено сделать главным местом отдыха в Верхнеуральске. Был разработан масштабный проект реконструкции.

Уже в 2019 году в сквере появится обновленная спортивная площадка, гандбольное и волейбольное/баскетбольное поля с новым покрытием, спортивные тренажеры. Кроме того, на территории сквера будет размещаться шахматный клуб и пункт проката спортивного инвентаря.

Еще будет обновлена городская сцена, построена новая детская игровая площадка в виде крепости, поставлены беседки и небольшие скульптуры. После сквер заполнят разнообразными растениями, которые не встречаются в дикой местности. Это сделают для того, чтобы юные жители Верхнеуральска с детства могли изучать разнообразие растительного мира.