/ Детский парк имени Терешковой осовременят в 2019 году

Проект реконструкции поддержали жители Тракторозаводского района, а также Борис Дубровский.

Детский парк имени Терешковой благоустроят. Завершат его в 2019 году. Проект реконструкции на рейтинговом голосовании поддержали жители Тракторозаводского района, а также лично Борис Дубровский. Так, облагораживать место отдыха горожан начали уже в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Парк имени Терешковой — знаковое место для многих челябинцев. После реконструкции это будет современное общественное пространство, настоящая достопримечательность города. При этом будет бережно сохранено его историческое лицо — отреставрированы статуи, историческое ограждение, фонтан. — подчеркнул Борис Дубровский.

Уже завершен первый этап реконструкции парка. На сумму более 26 миллионов рублей отремонтированы системы водоснабжения и водоотведения, выполнено ограждение парка. На детских и спортивных площадках смонтировано антитравматическое покрытие, установлены малые архитектурные формы и спортивные тренажеры с учетом возрастных категорий. Не остались без внимания и маломобильные группы населения: для них в парке установили спортивный комплекс с тренажерами и качелями.

В 2019 году работы по благоустройству Детского парка им. В.В. Терешковой будут продолжены. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» району выделено на реализацию проекта еще 22 млн рублей. — отметил заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

В следующем году в планах администрации Тракторозаводского района — ремонт фонтана. Специально для полива цветников и газонов будет отремонтирована насосная станция. Также реставрации подвергнется входная группа с аркой. Ступени будут обновлены и оборудованы пандусом для маломобильных групп населения. Кроме того, на территории парка будет оборудована интерактивная библиотека с зоной Wi-Fi и открытая сцена со зрительным залом.

Отметим, в 2019 году в рамках приоритетного проекта планируется благоустройство 27 дворов на сумму 39,5 миллионов рублей. Среди них — семь дворов, которые расположены на гостевом маршруте.