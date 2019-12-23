Завтра управляющие компании Челябинска ждут проверки

Управление благоустройства посмотрит, как чистят дворы в городе.

Послушать 00:00

Сегодня, 23 декабря, состоялось заседание оперативного штаба по очистке города от снега. На повестке работа управляющих компаний по уборкам внутри дворов. В администрации в очередной раз напомнили обслуживающим организациям, что даже самый большой снегопад не должен становиться неожиданностью. Руководители управляющих компаний должны лично координировать работу подчиненных, чтобы жители не испытывали неудобств, выходя из подъездов.

На заседании представители управляющих компаний пожаловались, что чистить дворы от снега мешали автомобили жителей, которые были припаркованы у подъездов.

«Надежды на то, что в рабочий день машины разъедутся, оправдались не везде. Начальник Управления ЖКХ Александр Кочерещенко призывает активнее работать с людьми, размещать объявления, информировать жителей о планах по уборке», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Заместитель главы Челябинска Александр Астахов отметил, что не все отчеты коммунальщиков правдивы, так как жители присылали большое количество фотографий, на которых видно, что «в некоторые дворы даже не ступала нога ни одного дворника». Главы районов Челябинска с этим согласились.

Как отметили представители управляющих компаний, к предстоящим проверкам eправления благоустройства они готовы, пообещали, что жилфонд будет вычищен.