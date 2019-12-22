Снегопад не помешал движению по трассам в Челябинской области

Дорожная техника работала в штатном режиме.

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Снегопад, в результате которого за выходные выпала двадцатидневная норма осадков, не повлиял на движение по федеральным трассам Челябинской и Курганской областей. Последствия метели устраняли службы содержания автомобильных дорог «УралАвтодор».

«Так 21 декабря на трассе М-5 „Урал“ работало 29 комбинированных дорожных машин (КДМ), 11 тракторов МТЗ, 8 погрузчиков и автогрейдер, а на Р-254 — 22 КДМ, 10 тракторов МТЗ, 6 погрузчиков и 2 автогрейдера. Минувшей ночью в расчистке дорожного полотна участвовало: на М-5 — 13 КДМ, 7 тракторов МТЗ, на Р-254 — 18 КДМ, 7 тракторов МТЗ и 3 погрузчика. Для предотвращения гололеда было израсходовало более двух тысяч тонн пескосоляной смеси», — сообщили в пресс-службе компании.

Дорожники помогали эвакуировать транспорт, а также оказывали помощь водителям, остановившимся из-за поломок.

За минувшие сутки внештатных ситуаций не зарегистрировано. Снегопад прекратился, дорожное покрытие находится в нормативном состоянии.