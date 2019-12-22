120 машин и 1800 дворников устраняют последствия снегопада в Челябинске

За сутки выпала 20-дневная норма осадков.

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В Челябинске утром 22 декабря глава города Наталья Котова провела заседание штаба с руководителями районов, обслуживающих организаций и дорожных служб. Хотя снегопад и прекратился, очистка дорог, тротуаров и дворов продолжается.

«Кроме техники основного подрядчика, в уборке города активно участвовали организации, обслуживающие жилой фонд, привлекалась техника и рабочие предприятий, расположенных на территории города. Так, за вчерашний день во всех районах работало более 120 единиц техники и 1800 дворников», — сообщили в пресс-службе администрации города.

В ночь с 21 на 22 декабря очистку улиц осуществляли 144 единицы техники и 36 дорожных рабочих.

Сегодня, 22 декабря, работы не прекращаются. На территории города работает 118 единиц техники и 38 дорожных рабочих. В районах привлечена 101 единица техники, около 1800 дворников очищают тротуары и дворы.