«Количество техники вырастет в два раза»: губернатору отчитались по уборке снега в регионе

Совещание прошло в субботу.

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Накануне, 21 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел срочное совещание, где обсудили уборку улиц и дорог региона от снега. По словам главы региона, Помимо Челябинска и Магнитогорска, на 41 территории работают около 900 единиц техники. Также он заявил, что со следующего года будет назначен новый подрядчик, существенно увеличится количество техники, и расширятся площади уборки.

«Уборка должна начинаться, когда начинается снегопад. Это принципиально, касается всех муниципалитетов, региональных дорог. Скоро Новый год, по Челябинску будет новый подрядчик. Мы договаривались, что количество техники на дорогах Челябинска вырастет в два раза. Я хотел бы, чтобы на каждую единицу техники была система ГЛОНАСС. Чтобы мы были уверены, что работа организована качественно», — подчеркнул Алексей Текслер.

О текущем состоянии дорог рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Движение рабочее. Единственное было ограничение от Сатки до Аши, был запрет на движение большегрузов. Где-то произошли аварии. С помощью ГИБДД и подрядчика была освобождена проезжая часть. Большегрузы оттащили, почистили дорогу, отработали сложные спуски и подъемы, и где-то в 12 ночи движение открыли», — министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

По словам вице-губернатора Сергея Шаля, в городе контролировать работу подрядчиков помогут представители Госжилинспекции, речь идет об очистке дворовых территорий. В выходные дни этому уделят особое внимание.