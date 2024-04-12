Владимир Путин сдержал обещание, данное студенту-ракетостроителю из Челябинска

Ярослав Невский поедет на практику не в Миасс, а в Королев

Сегодня стало известно, что президент страны Владимир Путин присвоил звание Героя России выпускнику ЮУрГУ космонавту Дмитрию Петелину. Между тем в вузе есть и другие перспективные ребята, которые планируют связать свою жизнь с космосом. Один из них Ярослав Невский попросил президента помочь ему устроится на практику в Королев или Звездный городок.

Ярослав учится на третьем курсе ЮУрГУ по специальности «Проектирование и производство ракет и ракетных систем». В феврале 2024 года он принимал участие во встрече президента с молодыми специалистами Челябинской области.

Ярослав рассказал, что чаще всего студенты ЮУрГУ проходят практику в своем регионе — в Государственном ракетном центре имени Макеева в Миассе. Другие компании часто присылают отказ, так как к ним стоит очередь из своих студентов. Между тем сам Ярослав и его девушка Ольга хотели бы попасть на практику на РКК «Энергия» в Королеве либо в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке — все то Подмосковье. Ярослав попросил президента посодействовать в этом вопросе.

«Я могу подсказать этим предприятиям, чтобы они сделали сеть поиска будущих сотрудников пошире и работали с молодыми специалистами из большего количества учебных заведений. Я с ними поговорю обязательно. Не вижу проблем никаких», — пообещал Владимир Путин.

Как рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе ЮУрГУ, вопрос решили максимально быстро.

«У Ярослава и его подруги все сдвинулось в первые же полчаса после общения с Путиным. Сейчас они учатся, а летом поедут на практику туда, куда просились», — заверили в вузе.

Кстати, студенты ЮУрГУ первыми сообщили Дмитрию Петелину о присвоении звания Героя России. Как это было, читайте в отдельном материале.