Заводчанам и общественникам Челябинска показали спектакль «Поле» о бойце СВО

Премьеру приурочили ко Дню защитника Отечества

Осознание долга перед Родиной в сложный период, непонимание этого решения окружающими, тяжелое прощание с семьей, сражения на поле боя, страшное ранение и кома. Но — продолжение жизни и усилившаяся поддержка близких. В канун Дня защитника Отечества на малой сцене Челябинского театра драмы премьера — спектакль «Поле» (16+), основанный на реальной истории бойца специальной военной операции. Предпремьерный показ провели для работников НПО «Электромашина», представителей Союза женщин Челябинской области и Госархива, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Спектакль создан режиссером Романом Чирковым по пьесе Сергея Пантыкина в рамках федерального проекта «СВОи. Непридуманные истории». Прототип главного героя — Дмитрий Тарасов, участник СВО. Он в числе первых отправился защищать Родину в феврале 2022 года. Получил ранение и остался без обеих ног.





Постановка ожидаемо тяжелая, и эмоции с каждой минутой обостряются. Начинается с беззаботных дней, которые в одночасье рушит война. Прямо как в июне 1941-го. Перед зрителями предстают сцены, понятные без слов, и сцены, когда без слов не обойтись. Спектакль отличается обилием шума. Он отражает все ключевые события и реакции героев. Звуки боя и падения патронов, жесткая музыка, крики…





Премьера спектакля запланирована на 21 февраля. После этого постановку покажут еще несколько раз. Предпремьерный вечер устроили для заводчан и общественников. Вряд ли кто-то остался равнодушным к увиденному. Если в начале на лицах были улыбки от веселого сюжета, то к концу в глазах отразилась скорбь. Аплодисменты вставшей публики были обращены не только к талантливой игре актеров драмтеатра, но и к героям СВО — вернувшимся и павшим. Такие постановки важны, уверены в Союзе женщин региона. И приводить на них нужно молодежь.





«Считаю, что нашим детям, всем учащимся, нужно показывать эту школу жизни. Спектакль очень тяжелый. Наше поколение — все патриоты своей Родины. Мне очень радостно, что показывают таких наших детей, которые действительно знают, что такое долг, братство. Они понимают, что рискуют своей жизнью», — говорит общественный деятель, член правления Союза женщин Челябинской области Вера Созыкина.





Она также обратила внимание на важность диалога и выстраивания отношений даже между противоборствующими сторонами. Эта тема в спектакле тоже отражена. Есть место и силе любви. Вера Созыкина высказала восхищение молодыми актерами и их работой с залом. И отметила, что возвращающихся героев СВО нужно вовлекать в работу с молодежью, чтобы им рассказывали о событиях на фронте и объясняли важность защиты интересов Родины.





«По моему мнению, в наше время молодежь дезориентирована в плане идеологии. Очень сложно, как и сказал главный герой в спектакле, быть собой, потому что много противоречий со стороны общественности, семьи. Разные понимания жизни, мировоззрения. Когда у тебя есть желание помочь другим, своей стране, сложно ему подчиняться, когда со всех сторон давят, что тебе это не нужно. В спектакле показан этот самый чистый патриотизм, когда ты не думаешь о том, что тебе скажут и дадут за подвиги, а ты просто идешь, потому что хочется помочь народу. Я думаю, что молодежи будет очень полезно посмотреть такой спектакль», — делится впечатлениями сотрудница НПО «Электромашина» Евгения Михалькова.





Представитель предприятия отметила также, что, несмотря на сложности, удается находить подходы к разным работникам. Стимулировать молодежь и помогать им двигаться в карьере — важно. Показательно, что не все заводчане смогли приехать на спектакль. Несмотря на приглашение, некоторые остались на предприятии и продолжили работу. Самоотверженный труд и сейчас нередкое явление, как и в годы Великой Отечественной войны.

«Мы всегда, если нужно, задержимся, сделаем отчет. Никогда у нас нет такого, что встали и ушли. Если нужно сделать что-то до конца, мы остаемся без каких-то слов. Доделаем свою работу на сто процентов и тогда только уходим домой. Мы понимаем свою ответственность, что от нас зависит очень многое в стране. Мы должны помочь, внести свой вклад во благо нашей Родины», — отмечает ведущий специалист отдела снабжения НПО Екатерина Сажаева.





Зрители, конечно же, с одобрением приняли спектакль о герое специальной военной операции. Однако есть немало тем, с которыми еще можно работать. В Союзе женщин Челябинской области считают важным рассказывать и о волонтерах.

«Всегда важно говорить о патриотизме. Уверена, что следующий этап — рассказы о работе волонтеров. Вы не представляете, какая атмосфера добрая, человеческая среди волонтеров, когда они вышивают, песни сочиняют. Мы отправляли бойцам гитары, баян. У нас спрашивали: „Зачем там гитара, война идет“, а гитара же помогает, всегда настрой держит. Бригады отправляются туда, поют, видят лица удрученные. Но когда бойцам рассказывают, как мы хлопочем, помогаем, это их поддерживает. Даем энергию и связь тыла и фронта, что придает им силу», — говорит исполнительный директор Союза женщин Челябинской области Евгения Глухова.





Нельзя недооценивать и труд заводчан. Они работают на Победу. Многие — как их предки в Великую Отечественную. И это тоже может найти отражение в спектаклях. Истории свежи в памяти. Тем не менее уже сейчас Объединенный государственный архив Челябинской области собирает материалы об СВО.

«СВО — это уже часть исторической памяти о прошедших войнах, потому что здесь есть прямая параллель с историей 1812 года, и это очень хорошо. Что касается самого спектакля, слов нет. Очень эмоционально, достаточно глубоко. Мы наконец-то научились такую сложную тему освещать так, чтобы это затронуло и возрастного зрителя. Я думаю, что этот спектакль будет очень интересен и молодому зрителю», — комментирует завотделом публикации научного использования документов ОГАЧО Александр Лымарев.





По его словам, Госархив обращается к участникам специальной военной операции и их родственникам, чтобы получить какую-либо информацию. Разработаны стандарты для сбора документов.