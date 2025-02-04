Челябинская драма готовит спектакль по истории бойца спецоперации

Премьера состоится в канун Дня защитника Отечества

Челябинский драматический театр завершает подготовку к важной премьере. В рамках федерального проекта «СВОи. Непридуманные истории», который был запущен год назад на форуме «Таврида», южноуральский зритель увидит историю бойца, который сталкивается с осуждением окружающих после решения отправиться «за ленточку». Сегодня журналист ИА «Первое областное» встретился с тем самым бойцом, чтобы узнать, как справился с ситуацией он и как его историю увидели люди театра.





В основе драмы «Поле» — многозначный образ, которой символизирует и Родину, и жизнь, и широту русской души, и — если потребуется — поле боя, говорит режиссер Роман Чирков.





«У Пастернака есть стихотворение про „жизнь прожить — не поле перейти“. То есть поле — это, в принципе, для меня один из наших национальных образов. Вопрос в том, что на нем происходит, когда, какое время и что мы должны делать. Такие вопросы возникают у меня», — признается Роман.





Поле на сцене — железное. Это режиссерское и инженерное решение. И если актер топает по нему или что-то роняет — полное ощущение автоматной очереди.





«Мне изначально не хотелось воссоздавать какие-то именно фронтовые истории, ну, грубо говоря, окопы или что-то такое. Хотелось посмотреть с какой-то другой стороны. Но при этом образ металла со звуком будет присутствовать на протяжении всего спектакля. И человек, который был там, „за ленточкой“, как мне кажется, будет слышать этот звук всегда», — говорит Роман Чирков.

Дмитрий Тарасов, который стал прототипом главного героя, рассказал, чего он — как участник событий — ждет от постановки.





«Я рассказывал драматургу (Сергею Пантыкину. — Прим. ред.) о своих чувствах, эмоциях, которые были у меня, когда я принимал решение отправиться „за ленточку“. А драматург выбирал, как ему правильно их выразить на сцене. Это было небольшое интервью. Я говорил о долге, выборе и своей ответственности за принятое решение. О том, что, рассмотрев свое решение со многих сторон, ты выбрал сторону — и остаешься на ней», — говорит Дмитрий Тарасов.





Он остается на этой стороне и сегодня, после «небольшого», как он сам говорит, ранения, в результате которого он остался без обеих ног. Работает — сразу на четырех работах — плюс доучивается на педагогическом, чувствует себя востребованным.

«Я пытаюсь принести пользу. Мне нравится с детьми работать, и мне нравится с людьми служить. Именно просто служить в армии — я, ну, не особо. Но на спецоперацию отправился безо всяких повесток, помните, когда в Харькове взяли в плен контрактников молодых, издевались над ними. Тут для меня вопроса даже не стояло. Помочь своей стране, Отечеству. Тем более какой-никакой опыт уже был», — рассказывает Дмитрий.

Опыт боевых действий у Дмитрия — с 2014 года: был в Африке, в Ливии, потом — спецоперация, и он в числе тех, кто заходил в город Попасная в Луганской области…

Спектакль обещает стать мощным высказыванием о судьбе, преодолении и ценностях, которые помогают идти вперед, некой историей борьбы за правду, где воспоминания, страхи и мечты героя, переплетаясь, складываются в судьбу.

А чего сам Дмитрий ждет от постановки? Какой реакции зрителей? Каких выводов?

«Главный смысл любого проекта, в том числе театрального, — передача чувств, чтобы люди задумались, прочувствовали новую для себя ситуацию. А новые эмоции дают нам новое восприятие жизни. Может, это будет кому-то в новинку, а кого-то наполнит новыми смыслами. Это тоже важно», — говорит Дмитрий.

Режиссер реакцию зрителей предсказать не берется, но о своих личных ожиданиях сказать согласен.

«Спектакль не оставит зрителя равнодушным. И это самая главная моя задача. Тут дело даже не в том, что поймут или не поймут. Мы работаем с душой», — говорит Роман Чирков.

И убегает на репетицию. Премьера запланирована на 21 февраля, а сценография готова пока процентов на 70…

Федеральный проект «СВОи. Непридуманные истории» включает в себя постановку 12 спектаклей в 10 городах России. Драматургической основой спектаклей стали произведения, созданные в рамках лаборатории «Актуальная драматургия о специальной военной операции» Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида. АРТ»). Первые премьеры проекта уже состоялись в Махачкале (спектакль «Время надежды»), Томске (спектакль Артема Киселева «Братское сердце») и Казани (пьеса Яны Ореховой «Просто жить»).

Каждый спектакль — это история реального человека, прошедшего через испытания. Все они рассказывают о судьбах, выборе, чувствах, мотивации, победах и страхах героев. Произведения призваны запечатлеть в культуре актуальные события и опыт их очевидцев, чтобы передать их современникам и сохранить память для будущих поколений.