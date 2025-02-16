В Челябинском театре драмы покажут спектакль о бойце СВО

Драмтеатр стал участником проекта «СВОи. Непридуманные истории»

21 февраля на малой сцене Театра драмы имени Наума Орлова в Челябинске состоится премьера спектакля «Поле». В основе сюжета — история про бойца Дмитрия, который после принятия решения отправиться защищать интересы Отечества сталкивается с недопониманием, сообщили в пресс-службе театра.

«Образ „Поля“ — это символ Родины, дома, условного места борьбы за правду. Воспоминания, сны, фантазии, страхи — все перемешивается, превращаясь в цепочку событий, где Дима остается верен своим твердым убеждениям, идеалам и принципам»,— рассказывают в драме.

Прототипом главного героя стал екатеринбуржец Дмитрий Тарасов, ветеран боевых действий. Он поделился с драматургом Сергеем Пантыкиным своими размышлениями о долге и ответственности. Тот написал пьесу. А за ее сценическое воплощение взялись режиссер Роман Чирков, художник Николай Осминов, хореограф Мария Грейф и артисты Театра драмы.

Всего в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории» на сценах театров страны состоятся показы 12 спектаклей. Проект реализуется АНО «Центр поддержки и развития культурных проектов „Пространство культуры“» в партнерстве с «Таврида.АРТ» с использованием средств гранта президента России на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

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