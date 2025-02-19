Ко Дню защитника Отечества в Челябинске готовят театральные читки и спектакли

Рассказываем, где еще можно отметить праздник

В театрах, музеях и библиотеках Челябинска к 23 Февраля готовят праздничные программы: спектакли, читки, тематические концерты. Рассказываем, куда можно сходить в сам праздник и на неделе до.

В четверг, 20 февраля, в библиотеке № 22 имени Мамина-Сибиряка проведут читки стихотворений о Великой Отечественной войне и специальной военной операции. В библиотеке № 26 имени Татьяничевой 20 февраля обещают концерт вокального коллектива «Гармония», а в Пушкинке 22-го — моноконцерт Нины Гавриш «Военно-полевой романс». Возрастное ограничение на мероприятия Централизованной библиотечной системы 12+.

В Публичке 21 февраля заработает мультилекторий «80-летию Великой Победы посвящается» (12+). На главной сцене библиотеки детский выездной театр «ЯРиК» покажет спектакль «Глоток воды», в зале электронных ресурсов продемонстрируют костюмы 1945 года и короткометражку «Черные ножи» об Уральском добровольческом танковом корпусе.

Также 21 февраля на Малой сцене Молодежного театра пройдет театральная читка книги «Жизнь за други своя» (16+). Это сборник рассказов, стихов и очерков, созданный участниками спецоперации, военными корреспондентами и поэтами. Сама читка — попытка осмыслить происходящее, наладить диалог между теми, кто на фронте, и теми, кто ждет их дома.

К слову, эту же книгу под редакцией Захара Прилепина будут читать 23 и 25 февраля на малой сцене Камерного театра (16+). В читке примут участие актриса Надежда Нагдасева, заслуженный артист РФ Виктор Нагдасев и студенты-актеры 4‑го курса ЮУрГИИ имени Чайковского.

В драмтеатре 22 февраля покажут спектакль «А песня тоже воевала...» (12+). Артисты не только сыграют, но и споют «Синий платочек», «Ах, эти тучи в голубом», «Валенки», «Журавли», «Ночь коротка», «Бьется в тесной печурке огонь» и другие песни.

В воскресенье, 23 февраля, в парке «Россия — Моя история» запустят трансляцию проекта «Юности граница» (12+), который расскажет истории молодых ребят, посветивших себя волонтерской и гуманитарной деятельности.

В парке Гагарина 23 февраля устроят музыкальный вечер «Защитникам Отечества посвящается» (0+).