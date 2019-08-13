В Копейске появились пять новых экологичных автобусов

Общественный транспорт на «чистом» топливе разгрузит обстановку в час-пик.

В Копейске через неделю запустят пять экологичных автобусов. Администрация города потратила 12 миллионов на закупку новых автобусов для горожан. Работать они будут на газомоторном топливе: расходы снизятся, а пассажиры останутся только в «плюсе». Автобусы отвечают пятому экологическому классу: они меньше загрязняют воздух. На маршрут новые ПАЗы яркого зеленого цвета выйдут уже 20 августа.

«Я считаю, что именно такого цвета и должен быть общественный транспорт, который муниципальный. Да, он должен быть одного цвета. И на будущее, я думаю, что мы будем придерживаться такого цвета», — поделился своим мнением Игорь Панафидин, директор копейского транспортного предприятия.

По достоинству успели оценить новых «железных коней» их будущие «наездники». Водители оценили комфортабельные современные ПАЗы и уже сегодня готовы начать развозить на них горожан. Жители Копейска поступлению нового общественного транспорта тоже обрадовались, потому что к действующим «маршруткам» у них накопился большой список претензий.