Десять новых экологичных автобусов презентовали в Челябинске

Скоро новый общественный транспорт появится на городских маршрутах.

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Презентация первой десятки экологичных автобусов на газомоторном топливе состоялась сегодня в Челябинске на театральной площади. Первыми, кто оценил преимущества нового транспорта, стали Алексей Текслер и Наталья Котова.

Глава региона отметил: в этом году город в общей сложности получит 66 новеньких и экологичных автобусов.

«Они были куплены за счет средств областного бюджета. Речь идет о нацпроекте „Экология“ и проекте „Чистый воздух“. Всего мы рассчитываем на то, что вместе с федеральным бюджетом, мы сможем направить на покупку автобусов до 4 миллиардов рублей», — отметил Алексей Текслер.

На эти деньги можно купить более 400 таких автобусов разных размеров. Это будет зависеть от потребностей города.

Эти автобусы низкопольные, оснащены по последнему слову техники. В салонах есть USB-порты, которыми могут воспользоваться пассажиры, чтобы зарядить свои смартфоны. Есть и еще один плюс — бесплатный wi-fi.

Также, по словам Алексея Текслера, одно из главных преимуществ данных автобусов — газомоторное топливо. Это означает, что объем выбросов при эксплуатации будет в несколько раз ниже.

Всего же в Челябинск уже прибыли 17 современных автобусов. 7 сейчас продолжают готовить к выходу на улицы города.

Отметим, что первая партия отправится в рейсы уже со следующей недели. Маршруты под номерами 64, 4, 81 и 31 пополнятся новыми автобусами.