Завод по производству сжиженного природного газа открылся в Магнитогорске

Газ будут использовать в качестве топлива для автобусов и другой техники.

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Сегодня, 26 августа, в Магнитогорске Челябинской области открыли завод по производству сжиженного природного газа. На торжественном открытии присутствовали заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

«Завод вырабатывает сжиженный природный газ для заправки автобусов, грузового транспорта, а также для тяжёлой карьерной техники, которая работает на Металлургическом комбинате Магнитогорска. Завод будет поставлять свою продукцию на заправки „НОВАТЭК“»,— рассказали на открытии предприятия.

Территория завода — около пяти гектаров. Штат уже укомплектован. Основной персонал будет работать посменно, однако производство не будет останавливаться ни на минуту. Как отмечают в правительстве Челябинской области, с вводом завода в эксплуатацию Челябинская область одной из первых в стране перейдет на экологичный, экономичный и комфортный транспорт.

«Этот завод имеет свои отличительные черты. Он соответствует экологическим требованиям, и продукт, который мы будем получать — это альтернатива нефти. У нас сегодня достаточно большой объём топлива используется, и мы надеемся, что транспорт, который загрязняет воздух, начнёт переходить на этот вид топлива. Кроме того, это совершенно новый завод, высокотехнологичный, и это те рабочие места, которые отвечают сегодняшним требованиям. И та молодёжь, которая сейчас только учится, может реализовать здесь свои потребности с производственной и профессиональной точки зрения»,— сообщил мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что производство даст возможность перейти более быстрыми темпами на использование газомоторного топлива в Челябинской области.

Отметим, что 95% оборудования на заводе произведено в России.