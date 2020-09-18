Автопробег «Из Питера в Мирный на природном газе» прибыл в Челябинск

Участники акции остановились у арены «Трактор».

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Челябинск принял автопробег «Из Питера в Мирный на природном газе». Четыре автомобиля на метане прибыли в областную столицу и остановились у арены «Трактор». Всего в акции участвует 11 человек на машинах «Лада Ларгус» и «Лада Веста», тягаче «Скания» и автобусе «Нефаз».



Стартовал пробег 11 сентября в Санкт-Петербурге. В четверг, 17 сентября, машины прибыли в Челябинск. Как отметил руководитель колонны автопробега Айсен Жирков, из-за сжатого графика участникам не удалось детально познакомиться с Челябинском.

«Автопробег проводится под эгидой правительства Республики Саха, при поддержке „Газпром газомоторное топливо“ по инициативе компании „Алроса“. Вся техника едет на метане. Цель — популяризировать перевод автотранспортной техники на природный газ. Также целью является показать маршрут, и насколько это экологично, экономично и удобно»,— отметил руководитель колонны автопробега Айсен Жирков.

Одна из участвующих в пробеге машин, тягач «Скания», благодаря переводу на природный газ тратит меньше на топливе в 2-2,5 раза. Как отметил представитель компании «Север-скан-авто» Константин Бочаров, который сам находится за рулём автомобиля, из расхода 25 килограммов на 100 километров грузовик способен проехать до 850 километров.

«Когда заполняется на 100% топливо, здесь у нас 200 атмосфер. Если считать в плане экономии, то это выходит в районе 2,5 раз дешевле дизельного автомобиля. Он работает тише, сам двигатель работает тише, если сравнивать с дизелем, комфортнее, двигатель работает как легковой автомобиль. Этот автомобиль не переводили на газ, он изначально идёт газовый из Швеции. Заправка бывает занимает от 10 до 20 минут»,— рассказал сайту «Первый областной» представитель компании «Север-скан-авто» Константин Бочаров.

Сам автомобиль оснащён коробкой автомат, межосевой и межколёсной блокировкой, есть климат и круиз контроли, мультимедиа, помощь при спуске. Поделился мужчина и бытом во время столь дальней дороги. Константин Бочаров рассказал, что едет вместе с напарником. Однажды их машина не надолго сбилась с маршрута.

«Быта в автомобиле практически никакого нет, ночуем все в гостиницах, приехали, заправили автомобиль, поставили. В день проезжаем по 300-500 километров, стараемся засветло приехать в следующий город. Один раз мы немного заблудились, когда ехали с Саранска в Тольятти. Колонна пошла по одной дороге, я был за рулём, свернул немного на другую. По полям мы проехали километров 60. А так в основном без курьёзов»,— добавил Константин Бочаров.

Отметим, что после из Челябинска автопробег отправится в Екатеринбург. Своей целью организаторы ставят популяризацию газомоторного топлива.