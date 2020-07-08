В Челябинске завершилось создание граффити в честь присвоение звания «Город трудовой доблести»

Принял участие в создании арт-объекта и пообщался с райтерами губернатор Алексей Текслер.

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Челябинские райтеры закончили работу над новым арт-объектом — масштабным граффити в честь присвоение областной столице звания «Город трудовой доблести. На улице Красная появился рисунок, сделанный в стиле «мурал».



На граффити изображены труженики тыла, которые прославляли Южный Урал в годы войны и не покладая рук работали на заводах во благо фронта. С авторами граффити сегодня, 8 июля, встретился Алексей Текслер. Глава региона не только пообщался с райтерами, но и принял небольшой участие в создании рисунка.

«С инициативой создать граффити в честь присвоения Челябинску звания „Город трудовой доблести“ выступили молодые челябинцы из федерации хип-хоп культуры, содействие оказала администрация города, подходящий фасад подобрали в оживленном центре мегаполиса. Работать над созданием арт-объекта начали на следующий день после подписания Президентом России Указа, и вот почти через неделю рисунок закончили»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства Челябинской области.



Также Алексей Текслер пообщался с ребятами из федерации и познакомился с их культурой. Кроме того, губернатор райтерам принять участие в фестивале уличного искусства «Культурный код». Он пройдет в Челябинске с 1 по 25 августа.

Напомним, Челябинск и Магнитогорск получили звание «Город трудовой доблести» по указу президента России. Сейчас в областной столице проходит опрос на тему установки памятной стелы. На выбор жителей города предоставлено три варианта — Аллея Славы, Площадь павших революционеров и сквер возле ЮУрГУ.