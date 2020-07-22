Художники из Челябинска закончили граффити на домах в городе Байконур

Для оформления зданий была выбрана космическая тематика.

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Команда художников из Челябинска оформила фасады пяти многоэтажных домов в городе Байконур. Работу над масштабным проектом ребята начали еще в мае. Для того, чтобы продумать концепцию, команда отправилась осмотреть фасады, на которых предстоит работать, а также пропитаться атмосферой города.

«Когда мы приехали, тут же встретились с представителями администрации города Байконур и сразу поехали осматривать фасады под граффити. По дороге мы, конечно же, говорили о космосе, ракетах и звездах. Раньше все мальчишки страны мечтали стать космонавтами. Уже в процессе у нас рождались интересные идеи по росписи фасадов. Тогда-то к нам и пришла интересная идея оформления», — рассказывают представители команды «Граффити Россия».

Для украшения пяти фасадов были выбраны такие объекты, как:

космический корабль «Восток», первый запуск которого состоялся 12 апреля 1961 года;

ракета «Протон», в 1965 году впервые был запущен ее двухступенчатый вариант;

космический корабль «Союз», который впервые был запущен в 1967 году, долгое время «Союзы» были единственным средством доставки экипажей на МКС;

«Луноход-1», первый работавший на Луне аппарат;

орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы «Буран», который успешно был запущен 15 ноября 1988 года.

Все пять фасадов теперь украшают масштабные изображения известнейших космических аппаратов. Команда художников трудилась над ними 16 дней.