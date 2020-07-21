Портретом Виктора Цоя украсил стену в центре города челябинский граффитист

Уличный художник создал рисунок в необычной технике.

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В Челябинске появилось новое граффити. На стене в центре Челябинска художник Тимур Абдуллаев нарисовал портрет основателя группы «Кино» Виктора Цоя. Уличная картина создана с использованием необычной точечной техники. А рядом с лицом советского рок-музыканта написаны цитаты из его самых популярных произведений.

«Перемен требуют наши сердца! Новый арт на улице Свободы у „Галереи континент“. Ждем ваши любимые цитаты рядом», — рассказал художник-граффитист Тимур Абдуллаев.

Напомним, в начале июня на улице Российской граффитисты создали портрет Владимира Высоцкого на стене гаража. В рамках проекта художники планируют изобразить поэта А. С. Пушкина и возможно, других, культовых личностей.