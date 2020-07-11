Алексей Текслер прокатился на знаменитом Т-34

Автопробег военной техники прошёл в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести».

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Сегодня, 11 июля, в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести» был заложен памятный камень на месте, где в будущем будет установлена стела. Кроме того, в музее ЧТЗ прошла выставка военной техники, а затем состоялся автопробег на фронтовых машинах от проходной ЧТЗ до Аллеи Славы. Губернатор Челябинской области не только посетил выставку, но и дал старт автопробегу.

Во время выставки Алексей Текслер узнал, как восстанавливались машины, участвовавшие в Великой Отечественной войне. Трудоёмкую работу взяли на себя военно-исторический клуб «Дивизион» и представители клуба ретро-техники «Мотор-классик». Они восстановили технику до того состояния, в котором они выпускались на ЧТЗ. Затем губернатор на легендарном Т-34 дал старт автопробегу.

Напомним, торжественные мероприятия прошли в честь присвоению Челябинску звания «Город трудовой доблести». О том, как закладывали камень на месте будущей стелы, можно прочитать здесь.