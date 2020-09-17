Завершено расследование дела о взятках экс-подчиненного Евгения Тефтелева

Бывший начальник управления капстроительства может быть причастен к махинациям при строительстве недвижимости в Челябинске.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова. Экс-подчиненный Евгения Тефтелева обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2015 по 2019 год Пашков вместе с экс-главой города получили от представителя коммерческой организации Сергея Селещука крупную сумму денег частями. За взятку на общую сумму 2,5 миллиона рублей осуществлялось покровительство при размещении, заключении и исполнении контрактов, связанных со строительством недвижимости в Челябинске. В том числе при строительстве школы в Парковом.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения прокурору», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас Пашков находится под стражей, мера пресечения продлена до 10 октября. Его бывший руководитель Евгений Тефтелев признал вину в получении взятки, заключил досудебное соглашение, поэтому его дело выделили в отдельное производство. Заседание суда назначено на 22 сентября. Сергей Селещук проходит по делу как свидетель, так как дал показания против бывших чиновников.

Напомним, Евгений Тефтелев и Евгений Пашков были задержаны сотрудниками ФСБ 11 декабря прошлого года.