Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения Евгению Пашкову

Содержание в СИЗО заменено на запрет определённых действий.



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Центральный районный суд Челябинска, сегодня, 7 октября, изменил меру пресечения бывшему подчинённому Евгения Тефтелева Евгению Пашкову. Содержание в СИЗО ему поменяли на запрет определённых действий. Данный факт «Первому областному» подтвердили в пресс-службе Центрального районного суда.

«Ему изменили меру пресечения на период рассмотрения уголовного дела. Он находился в СИЗО, теперь у него запрет определённых действий», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

Напомним, Евгений Пашков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он, вместе с бывшим мэром Челябинска Евгением Тефтелевым частями получили от представителя коммерческой организации Сергея Селещука крупную сумму денег. За взятку в 2,5 миллиона рублей осуществлялось покровительство при заключении и исполнении контрактов на недвижимость в Челябинске. Евгений Тефтелев полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Поэтому дело бывшего челябинского мэра вывели в отдельное производство.

Добавим, что Евгений Тефтелев и Евгений Пашков были задержаны сотрудниками ФСБ в декабре прошлого года.