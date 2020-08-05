Завершено расследование дела о многомиллионых махинациях с подземным переходом в Челябинске

Обвинение в халатности предъявлено экс-директору горсада имени Пушкина.

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Горсада им. А. С. Пушкина. Женщина обвиняется в халатности (ч. 1 ст.293 УК РФ) при заключении договора аренды подземного перехода в центре Челябинска.

По версии следствия, в период с 2018 по 2019 год, директор горсада заключила договор с коммерческой организацией на аренду подземного перехода, расположенного под площадью Революции. Условия заведомо были невыгодны, а торги не проводились. Сумма ущерба, нанесенная муниципальному учреждению, составила более 4, 9 миллиона рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, 22 июля прошлого года директор горсада написала заявление на увольнение по собственному желанию.