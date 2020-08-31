К октябрю будут готовы подземные переходы в центре Челябинска

Подрядчик продолжает преображать помещения.

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Подземный переход на площади Революции в Челябинске почти готов. Строителям осталось нанести специальное покрытие, чтобы райтеры сделали «подземку» яркой. А затем подрядчик перейдёт к ремонту другого подземного перехода. Об этом сегодня, 31 августа, на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Что касается ремонта подземных переходов. По выходу на Кировку и к Центральному гастроному, к Арбитражу, практически все работы закончены. На 90% всё готово. Осталось только нанести покрытие под граффити. Сегодня мы ждём смету от „Челябстройзаказчика“ и будем готовы начать ремонтировать подземные переходы на Цвиллинга»,— рассказал Сергей Авдеев.

По его прогнозам, к концу сентября этого года работа по всем подземным переходам будет завершена.