«Нужно поторопиться»: Наталья Котова о ремонте подземных пешеходных переходов в Челябинске

Глава города подчеркнула, что завершить работы необходимо до начала зимы.

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В Челябинске заключили контракты на ремонт подземных пешеходных переходов в центре города. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев в ходе традиционного аппаратного совещания.

Заключили четыре контракта по ремонту подземных пешеходных переходов на площади Революции. На оставшиеся еще не пришли документы из Госэкспертизы.

«Ждем документы из Госэкспертизы, там, где планируется замена лестничного марша, выход на трамвайную остановку на улицу Цвиллинга. К концу августа, я думаю, что документы выйдут из Госэкспертизы и мы будем готовы к конкурентной процедуре», — сообщил Сергей Авдеев.

Мэр Челябинска Наталья Котова отметила, что затягивать с ремонтными работами нельзя.

«Нужно поторопиться, потому что лучше сделать это до наступления зимнего периода», — подчеркнула Наталья Котова.

На данный момент контракты уже заключили на ремонт выходов на Кировку, арбитражный суд, а также на Молодежный театр.