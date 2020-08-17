Выход на трамвайные пути на площади Революции отремонтируют до зимы

Об этом сегодня заявили мэру города Наталье Котовой.

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Сегодня, 17 августа, на аппаратном совещании с главой Челябинска Натальей Котовой было объявлено, что до наступления зимы будет отремонтирован один из лестничных пролетов в переходе на площади Революции.

О планах мэрии заявил замглавы по социальному развитию Сергей Авдеев.

«До зимы мы сделаем лестничный пролет, который выходит на трамвайную остановку», — заявил Сергей Авдеев.

Наталья Котова же заявила, что лестницы должны быть отремонтированы в короткие сроки. И теперь стоит вопрос, когда займутся лестницей, выходящей непосредственно на остановку транспорта в сторону Детского мира.