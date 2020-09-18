Завершено благоустройство сквера в Советском районе Челябинска

Новое общественное пространство отличается безбарьерными подходами.

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В Челябинске завершено благоустройство территории на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретная. Несколько месяцев назад на этом месте был пустырь с заброшенными строениями, сейчас горожане могут отдохнуть на скамейках, а для юных челябинцев установили качели и детские площадки.

В сквере появились дорожки, по которым можно пройти, уложена мультиформатная плитка без фаски. Вокруг — газон и растения. Как и во многих районах, установили современные качели и скамейки. Детскую площадку уже облюбовали местные жители и их родители.

«Общая стоимость проведенного благоустройства — 13, 2 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Напомним, выбрать облик нового сквера предложили самим жителям региона. Для этого был открыт опрос на площадке «Активный житель 74», который завершился в феврале этого года. Голосовать за элементы благоустройства и концепцию общественного пространства могли все желающие.