Состоялось заседание Комиссии Челябинского УФАС, где были рассмотрены жалобы на проведение аукционов по благоустройству скверов в Металлургическом районе. Претензии со стороны строительной компании из Алтайского края признаны необоснованными, нарушений не выявлено.
«Изложенные компанией доводы о нарушениях заказчиком законодательства о контрактной системе не нашли подтверждения», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.
Заказчик может возобновить проведение объявленных закупок, которые были приостановлены.
Напомним, представители фирмы «ТехСтройПартнер» подали жалобу, указав на нарушения в закупках, связанных с благоустройством двух скверов в Челябинске. Речь шла о территориях на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов, а также у ДК «Строителей». Начальные цены контрактов составили 10,3 и 18,7 миллиона рублей, соответственно.