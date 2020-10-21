Жалобы на нарушения при проведении аукционов по благоустройству скверов на ЧМЗ не подтвердились

Закупки могут быть продолжены.

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Состоялось заседание Комиссии Челябинского УФАС, где были рассмотрены жалобы на проведение аукционов по благоустройству скверов в Металлургическом районе. Претензии со стороны строительной компании из Алтайского края признаны необоснованными, нарушений не выявлено.

«Изложенные компанией доводы о нарушениях заказчиком законодательства о контрактной системе не нашли подтверждения», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Заказчик может возобновить проведение объявленных закупок, которые были приостановлены.

Напомним, представители фирмы «ТехСтройПартнер» подали жалобу, указав на нарушения в закупках, связанных с благоустройством двух скверов в Челябинске. Речь шла о территориях на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов, а также у ДК «Строителей». Начальные цены контрактов составили 10,3 и 18,7 миллиона рублей, соответственно.