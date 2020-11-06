Студотряды Челябинска привели в порядок 1 600 гектаров города

Более 200 бойцов работали над благоустройством.

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Челябинские студенческие отряды с июля по октябрь трудились на благоустройстве города. За это время они смогли привести в порядок городскую территорию размером с 2 240 футбольных полей.

В этом году из-за пандемии многие бойцы студотрядов не смогли отправиться в другие города на заработки, однако без дела они не остались. Более 200 ребят работали в городе в рамках проекта «Отряды будущего».

«Сегодня ребята делают наш город лучше, вносят свой вклад в развитие Челябинска и делают это с удовольствием. А для нас поддержка проектов студотрядов и дальнейшее взаимодействие — одно из основных и приоритетных направлений в работе», — поделился заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Ребята выполняли работы не только по уборке территорий, но и благоустраивали «Сад камней», парк «Плодушка», Заячий остров и детский парк имени В.В. Терешковой. За каждой территорией был закреплен студент — мастер, который контролировал выполнение заданий.

«В качестве мастера я проработала три месяца из четырех. Нужно было осознавать весь груз, ведь ты отвечаешь за каждого человека в твоём отряде и за то, чтобы работа шла гладко. С другой стороны, когда ты понимаешь, что должен показывать ребятам пример, работать становится легко и просто. Работа на благоустройстве нашего города дала мне новый ценный опыт, ведь деятельность не по своему направлению — это приобретение новых навыков. И, конечно же, я приобрела новые знакомства и новых друзей, у нас появилась возможность сблизиться с ребятами из других штабов, чему я несказанно рада!» — рассказала студентка ЮУТУ Валерия Мартемьянова.

Отметим, что за 20 рабочих дней по 8 часов в день студенты за вычетом НДФЛ получали 16 965 рублей, а бригадиры — 19 575 рублей. За всё время студенты благоустроили 1 600 гектаров городских территорий.