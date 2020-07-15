Завершаются последние приготовления к открытию моста через Коксохим

В миндортнасе назвали дату и время запуска путепровода.

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Миндортранс назвал точную дату открытия моста через Коксохим. Путепровод будет запущен сегодня, 15 июля, в 21:00. Отметим, что ранее открытие моста именно в этот день подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска в ответ на сомнения горожан о завершении работ в срок.



Сейчас на Коксохиме к тестовой поездке через мост готовится трамвай с телескопической вышкой. Это спецвагон, который осматривает и регулирует контактную сеть. О проходящих на мосту испытаниях сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«При монтаже применяется кремний-органические изоляторы. Это современная технология, изоляторы устойчивы к ультрафиолету и адаптированы к уральским климатическим условиям»,— рассказали в миндортрансе области.

Ранее объект посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он остался недоволен работой подрядчика и раскритиковал его за невыполнение части работ в срок. Глава региона пообещал оштрафовать подрядчика

