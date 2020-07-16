По мосту в районе «Мечел-Кокса» уже начал ездить общественный транспорт

На маршрут вышел автобус № 41.

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В Челябинске прошло долгожданное открытие моста через Коксохим. Открытие состоялось вчера, 15 июля 2020 года, в 21:00. По мосту уже запустили движение автомобилей, а также провели пробный запуск трамваев. Пока движение электротранспорта еще не запущено, но общественный транспорт по новому мосту уже движется.

«По мосту в районе „Мечел-Кокса“ начал движение автобус 41. А вот грузовое движение до 24:00 20.07.2020 года будет запрещено из-за жаркой погоды и для сохранности свежеуложенного асфальта», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что мост закрыли 29 декабря 2018 года из-за того, что он находился в аварийном состоянии. Все это время мост ремонтировали, однако подрядчик нарушил сроки строительства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил объект и остался крайне недоволен нарушением сроков. Глава регионов отметил, что подрядчик будет оштрафован.