Челябинцы жалуются, что мост через Коксохим до сих пор не открыт

В администрации города рассказали, когда путепровод официально откроется.

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Челябинцы пожаловались на то, что по мосту через Коксохим нельзя проехать. По сообщениям жителей города, несмотря на обещание официальных властей разрешить движение по путепроводу уже в среду, 15 июля, он до сих пор не открыт для передвижения.



«Ну что друзья, думаете, открыли мост на Коксе? Фиг вам, сегодня там хотел проехать, до сих пор асфальт укладывают»,— пожаловались жители Челябинска в социальных сетях.

Однако в администрации Челябинска поспешили успокоить горожан. Мост будет открыт уже сегодня, 15 июля. Как рассказал начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов, сейчас рабочие завершают последние приготовления к открытию.

«Он будет сегодня открыт. Ведутся работы, как закончат, откроют. Время неизвестно. Стараются успеть сегодня»,— сказал сайту «Первый областной» Владимир Сафонов.

В пресс-службе мэрии также отметили, что после открытия моста в районе Коксохима к своему привычному маршруту вернётся 41-й автобус. Он начёт курсировать через путепровод уже с 16 июля, а после укладки рельсов на линию выйдет и трамвай № 19.

Напомним, открытие моста через Коксохим объявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона осмотрел объект и остался недоволен подрядчиком и ходом работ. За отсутствие трамвайных путей и невыполнение работы в срок на строителей объекта наложат штраф.