Мост через Коксохим запустят в Челябинске 15 июля

Алексей Текслер зафиксировал «провал» подрядчика.

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В Челябинске с завтрашнего дня, 15 июля, запускается долгожданный путепровод через Коксохим, находящий в Металлургическом районе. Его жители города ждали на протяжении двух лет. Этот объект очень важен для города, ведь через него ведет дорога до аэропорта.

Открытие путепровода посетил губернатора Алексей Текслер. Увиденным глава области остался недоволен: ведь там еще не уложили трамвайные пути, которые должны проходить через мост до 15 июля. Их обещают установить лишь через неделю. Поэтому глава региона пообещал взыскать штраф с подрядчика.

«Контракт был до 15 июля. Все оговорки о том, что не хватило времени, или были другие обстоятельства, меня не устраивают. Тем не менее, с завтрашнего дня этот мост будет запущен», — сказал Алексей Текслер.

Также губернатор посетил еще одну стройку другого не менее важного путепровода на Троицком тракте. Движение по этому мосту тоже откроется уже с завтрашнего дня. Помимо этого, подрядчик в течение двух недель пообещал расширить въезд на путепровод.

«Он будет сделан после того, как прекратится движение по старому путепроводу. Там будет переложен асфальт. Поэтому здесь дорожная ситуация улучшится. Жара пока мешает делать дорожные работы более интенсивно», — отметил Алексей Текслер.

Но в данный момент в Челябинской области сохраняется жара: каждый день температура воздуха поднимается до 36 градусов. И подрядчики попросили главу региона пока ограничить движение грузового транспорта, чтобы не испортить дорожное полотно. А чтобы не образовалась колея, подрядчик будет ночью проливать асфальт водой.