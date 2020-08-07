В Миассе завершается строительство стадиона «Труд»

Спортивный объект готов на 70%.

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На 70% завершено строительство стадиона «Труд» в Миассе. По графику идёт подготовка поля с подогревом. Сегодня, 7 августа, объект с проверкой посетил мэр Миасса Григорий Тонких.



Сейчас на футбольном поле прокладывают трубы, которых по проекту будет 34 километра. Они позволят круглогодично играть в футбол. Также на стадионе проводят инженерные сети, а по периметру укладывают дренажные глотки.

«Мы основной объем работ в августе уже, наверное, и завершим. Самое главное, чтобы соблюдалась технология, чтобы поле действительно отвечало всем стандартам. А это очень важно»,— отметил глава Миасса Григорий Тонких.

Футбольное поле готово почти на 70%, а крайний срок сдачи объекта намечен на 10 октября. Однако подрядчик планирует закончить работу раньше. Тогда миасские футболисты успеют поиграть на новом спортивном объекте до зимы.

«Сейчас, вот, закончат укладку труб и все. Остается только само поле. Укладка самого искусственного покрытия. И потом внесение в него песка и амортизирующего гранулятора. А дальше пойдут восстановительные работы беговой дорожки»,— поделился начальник управления по физической культуре и спорту администрации Миасса Владимир Васильев.

Тренироваться на стадионе спортсмены смогут при температуре до минус 15 градусов по Цельсию. Покрытие для поля было изготовлено во Франции. Ворота сделали в другой футбольной стране — из Германии. Отметим, в ближайшие годы на Южном Урале планируется построить 30 спортивных объектов.