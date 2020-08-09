День строителя в цифрах: количество трудящихся и выстроенных ими домов в Челябинской области

Большинство трудящихся в сфере строительства, конечно же, мужчины.

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Сегодня, 9 августа, отмечается День строителя. Именно благодаря этим людям нам есть, где жить, куда ходить, что смотреть. Эта профессия требует не только мастерства, но и много сил, именно поэтому в сфере строительства в Челябинской области трудятся в основном мужчины. Сколько женщин выбрали эту профессию и какая средняя заработная плата строителя в области, рассказали в Челябинскстате.

«В этой сфере в Челябинской области трудятся 82,9 процента мужчин и 17,1 процента женщин. Среднемесячная заработная плата за 2019 год сложилась в сумме 28 888 рублей, что составляет 77,2 процента к среднему уровню заработной платы по региону»,— говорится в статистике.

Кроме того, общая площадь жилых помещений на конец 2019 года увеличилась на 1,7 процента по сравнению с концом 2018 года и составила 93366,4 тысяч квадратных метров. В среднем на одного южноуральца приходится 26,9 квадратных метра жилой площади, что на 1,9 процента больше, чем в конце 2018 года. Всего в регионе на конец 2019 года построено 5627 зданий, 5236 из которых — жилые дома.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что труд строителя всегда был в особом почёте, он требует не только ответственности и мастерства, но и полной самоотдачи, ведь от качества работы строителей зависит благополучие горожан.

«То, что вы создаете, делает Челябинск красивым и благоустроенным день ото дня. Благодаря вам наш город растет и развивается: строятся новые микрорайоны и социальные объекты — больницы, школы, детские сады. Впереди еще много созидательной работы, но, я уверена, вы справитесь со всеми сложными задачами»,— сказала мэр.

Посмотреть поздравление губернатора Челябинской области Алексея Текслера можно здесь.