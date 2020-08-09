«Стройте на века!»: с Днём строителя поздравил Алексей Текслер

Традиционно праздник отмечается во второе воскресенье августа.

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Сегодня, 9 августа, отмечается День строителя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с этим праздником и отметил, что во все времена строительство и архитектура служили символом могущества государства, а также материальным выражением человеческих возможностей и сил.

«Сегодня строительная отрасль является одной из ведущих в экономике России и нашей области. На Южном Урале она объединяет более 4 тысяч строительных организаций и компаний, способных сделать „под ключ“ любой объект: от частного дома до сложного промышленного сооружения. Ежегодно вводятся в строй полтора миллиона квадратных метров нового жилья, продолжается расселение ветхого фонда, работают меры государственной поддержки и ипотеки»,— сказал губернатор.

Также он отметил, что в Челябинской области в отрасли строительства работает более 50 тысяч человек, отрасли, которая стала символом достойной и комфортной жизни, и пожелал им новых перспективных проектов, большого фронта работ, строить на века, а также счастья, здоровья и благополучия.