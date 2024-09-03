Завершается прием заявлений на электронное голосование и голосование по месту нахождения

Избирком Челябинской области также остановит прием документов для назначения наблюдателей

Жители Челябинской области могут выбрать способ голосования за кандидатуру на выборах губернатора до полуночи 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома.



Сегодня заканчивается прием заявлений на дистанционное электронное голосование и голосование по месту нахождения, а также прием документов для назначения наблюдателей.

Заявление на дистанционное электронное голосование можно подать до 24:00 часов на портале «Госуслуги».

«Подать заявление на голосование по месту нахождения можно: в ТИК или УИК с 16:00 до 20:00, в МФЦ — по графику работы учреждения, на „Госуслугах“ прием продлится до 24 часов. Список назначенных наблюдателей необходимо представить не позднее 18:00 в соответствующую территориальную избирательную комиссию», — сказали в пресс-службе.

Выборы губернатора пройдут 7 и 8 сентября 2024 года. На пост баллотируются Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») и действующий губернатор Алексей Текслер («Единая Россия»).