На выборах губернатора Челябинской области ожидается высокая явка — опрос

Около 20% опрошенных или не планируют участвовать, или пока не решили

На выборах губернатора Челябинской области ожидается высокая явка, об этом свидетельствуют результаты исследования Центра общественного мониторинга и проектов региона.

Специалисты ЦОМ опросили 7 тысяч жителей области в разных территориях — в сельских районах, малых, средних и крупных городах.

В ходе опросов 47,3% южноуральцев заявили, что точно собираются идти на выборы. Остальные выражают не столь уверенную позицию: колеблются «идти / не идти» (6,5%) либо склоняются к тому, чтобы избирательные участки не посещать в принципе (13,9%). Еще 2,2% опрошенных выразили намерение испортить бюллетень.

Напомним, на пост губернатора Челябинской области баллотируются Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») и действующий глава региона Алексей Текслер («Единая Россия»). Выборы состоятся 7—8 сентября 2024 года.