На выборах губернатора Челябинской области ожидается высокая явка, об этом свидетельствуют результаты исследования Центра общественного мониторинга и проектов региона.
Специалисты ЦОМ опросили 7 тысяч жителей области в разных территориях — в сельских районах, малых, средних и крупных городах.
В ходе опросов 47,3% южноуральцев заявили, что точно собираются идти на выборы. Остальные выражают не столь уверенную позицию: колеблются «идти / не идти» (6,5%) либо склоняются к тому, чтобы избирательные участки не посещать в принципе (13,9%). Еще 2,2% опрошенных выразили намерение испортить бюллетень.
Напомним, на пост губернатора Челябинской области баллотируются Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») и действующий глава региона Алексей Текслер («Единая Россия»). Выборы состоятся 7—8 сентября 2024 года.