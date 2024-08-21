В Челябинской области идут активные проверки избирательных участков к выборам

Голосование пройдет 7 и 8 сентября

Совсем скоро состоятся выборы губернатора Челябинской области, а также депутатов в муниципальных образованиях региона. Сейчас идет активная проверка избирательных участков, сообщают в министерстве общественной безопасности.



Сотрудники областной противопожарной службы проводят осмотры на избирательных участках на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

«Особое внимание уделяется наличию и состоянию путей эвакуации, подходов и подъездов к участкам, исправности электрики, телефонной связи, пожарной сигнализации и огнетушителей», — сообщают в ведомстве.

Также на участках проводятся профилактические беседы с членами избирательных комиссий о мерах пожарной безопасности и вручаются памятки с контактами экстренных служб.