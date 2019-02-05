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Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Как обращаться с машиной даже в суровые холода

Как обращаться с машиной даже в суровые холода

Несколько простых советов, которые помогут автомобилистам в холодную погоду.
сегодня в 20:10
  |  Общество

Все мы не понаслышке знаем, что в холода замерзают не только люди. Особенно хорошо это знакомо автолюбителям, которые не раз пытались заводить свою машину, когда на улице стояла холодная погода. Специально для тех, кто даже в -30 предпочитает личный транспорт общественному, сайт «Первый областной» подготовил несколько советов, как без труда завести машину даже в самый лютый мороз.

Перед первым запуском двигателя рекомендуется несколько раз поморгать дальним светом. Это даст импульс застоявшемуся на холоде аккумулятору и немного разогреет его. Если не помогает, значит, следует открыть капот, снять его, занести в тепло и поставить возле батареи, чтобы отогреть как можно скорее. Для ускорения процесса можно поместить его в ванную с горячей водой, но не полностью, оставив пару сантиметров. Но пользоваться последним способом часто нельзя, иначе возникнет локальный перегрев у стенок выше 45 градусов, пластины осыпятся и снизится пусковой ток батареи. А уже вечером, перед тем как зайти домой, аккумулятор можно занести с собой, чтобы он находился в тепле ночью.

Для тех, кто предпочитает современные способы, производители комплектующих приготовили свой продукт — аэрозоль быстрого старта. Действует он очень просто, достаточно распылить его в воздушный фильтр. Действует такое приспособление моментально, помогая воспламениться топливу. Однако к этому способу нельзя подходить без подготовки, поскольку автомобиль после впрыскивания аэрозоли начинает работать по принципу детонации, что может нанести непоправимый вред.

Запустить машину в мороз поможет и знаменитый метод «прикуривания». Многие делали его, но не все знают, как нужно делать правильно. Специальные провода присоединяются сначала к автомобилю «донору» в последовательности «плюс-минус». После процесс в похожей последовательности повторяется на машине с севшим аккумулятором. Только потом следует приступать к запуску автомобиля.

Избежать наледи на стеклах в мороз поможет простой способ: открыть все двери настежь и оставить машины на пару минут. Все тепло и влага из салона должны выветриться. Если все же ледяная корка покрыла автомобиль, а скребка под рукой нет, на замену ему придет обычная пластиковая карточка. Практика показывает, что она прекрасно чистит стекла. Замерзают двери в машине? Тогда вам поможет силиконовая смазка, которой необходимо обработать резиновые прокладки по периметру. Рабочий диапазон силикона: от -50 до +250 градусов, так что как при самой низкой, так и при самой высокой температуре он будет отлично отталкивать воду. Тех, кому не дает покоя мокрая обшивка под ковриками, выручат самые обычные газеты.

Эти простые советы помогут максимально подготовить автомобиль к холодам, или же завестись тогда, когда уже ударили морозы. Ну, а если ни один из вышеперечисленных способов не помог вашей машине прийти в себя, следует воспользоваться услугами профессионалов. В Челябинске существуют службы, специалисты которых помогут восстановить машину после холодной ночи. Автомобиль полностью подогреют, подключат к дополнительному источнику питания, и за 30 минут железный конь станет «как новенький».

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