Нападающий посоветовал юным спортсменам наслаждаться жизнью.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов дал совет молодым хоккеистам. По словам нападающего, нужно пережить опыт легких денег, однако важно вовремя остепениться.

Тратьте все! Наслаждайтесь жизнью. Нужно учиться на своих ошибках, и это лучшее время в моей жизни. Я привык покупать много машин, но потом остановился. Но это нужно было ощутить, когда я был молодым. Нужно быть умным и прислушиваться к своим родителям. Это всегда сложно делать, пока у тебя не появляются дети. Как только у тебя рождается ребенок, ты начинаешь спрашивать все у родителей и слушать их. — сказал Евгений Кузнецов.

Отметим, совсем недавно челябинец забросил пятую шайбу в сезоне. Случилось это в игре с «Ванкувер Кэнакс». Евгений Кузнецов поразил ворота команды из Ванкувера из правого круга вбрасывания. Эта шайба стала для нападающего пятой в сезоне.