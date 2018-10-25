/ Евгений Кузнецов дал совет молодым хоккеистам

Тратьте все! Наслаждайтесь жизнью. Нужно учиться на своих ошибках, и это лучшее время в моей жизни. Я привык покупать много машин, но потом остановился. Но это нужно было ощутить, когда я был молодым. Нужно быть умным и прислушиваться к своим родителям. Это всегда сложно делать, пока у тебя не появляются дети. Как только у тебя рождается ребенок, ты начинаешь спрашивать все у родителей и слушать их. — сказал Евгений Кузнецов.
Отметим, совсем недавно челябинец забросил пятую шайбу в сезоне. Случилось это в игре с «Ванкувер Кэнакс». Евгений Кузнецов поразил ворота команды из Ванкувера из правого круга вбрасывания. Эта шайба стала для нападающего пятой в сезоне.