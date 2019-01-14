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/ Более 120 машин убирали последствия снегопада с улиц Челябинска

Более 120 машин убирали последствия снегопада с улиц Челябинска

Управление рабочего хозяйства работает в усиленном режиме.
сегодня в 10:30
  |  Общество

Сегодня утром, 14 января, пробки в Челябинске достигли 10 баллов из-за непрекращающегося снегопада. На аппаратном совещании врио главы города Владимира Елистратова специальные службы отчитались о том, что снегоуборочная техника работает со вчерашнего вечера.

Работаем в усиленном режиме, в ночь вышло более 120 единиц техники. Сейчас на линии более 90 единиц техники. Снегопад прекратится днем, работа будет продолжаться. Днем складирование, ночью вывоз снега. — прокомментировал начальник Управления дорожного хозяйства Александр Шабалин.

Кроме того, заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников отметил, что держат ситуацию под контролем.

Ситуация рабочая, все идет по техническим регламентам. В 11 часов снегопад прекратится и будет дневной выход техники. По данным диспетчерской общественного транспорта, вопросов никаких нет. — доложил Владимир Алейников.

На данный момент пробки в городе оцениваются в 6 баллов, снегопад еще не прекратился.

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