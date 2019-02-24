/ Заваленные снегом тротуары в Челябинске вычищают и днем, и ночью

Главы районов выполняют поручение губернатора очистить от снега город.

Улицы Челябинска усиленно очищают от завалов снега, после совещания чиновников с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским в пятницу, 22 февраля. На нем глава региона жестко и категорично заявил, что уборка снега в Челябинске не соответствует статусу города-миллионника. Он даже попросил глав районов показать ему свою обувь, чтобы выяснить, ходят ли они по улицам города.

Сгребли сугроб и все, никому не надо! Я понимаю, что вас это устраивает. Вы можете сказать, что там машины стоят, поэтому вывезти снег не получается. Но вы должны делать это шаг за шагом, вызывать ГИБДД, убирать автомобили, собирать техникой снег. Где вся техника? Почему вы не вывозите снег из города? — отчитывал чиновников Борис Дубровский.

Глава региона отметил, что людей, которые ходят по щиколотку в снегу, не должны волновать снегопады. Они должны ходить по чистым городским тротуарам.

Автобусные остановки все завалены снегом. Если я вышел из автобуса на нее, куда я должен пойти? С одной стороны сугроб, с другой гора грязного снега, который почистили с дороги, но не вывезли. Люди вынуждены лезть прямо по сугробам. — возмутился губернатор.

По решению главы региона, кучи снега в Челябинске должны быть убраны к понедельнику, 25 февраля. К выполнению задания губернатора районы приступили сразу же.

Вечер 23 февраля, праздник, а с перекрестка проспекта Победы и улицы Горького наконец-то счищают кучу снега. — сообщает сайту «Первого областного» житель города.

Информацию о том, что работа идет полным ходом, подтверждают и жители других районов Челябинска.

Вчера вечером шли по Комсомольскому проспекту в кафе, снега было по щиколотку. Через несколько часов возвращались домой той же дорогой, а снег вычистили до асфальта! — делится наблюдениями с сайтом «Первый областной» жительница Челябинска.

Напомним, что главы районов должны будут отчитаться о выполнении этой работы в понедельник, 25 февраля на аппаратном совещании у врио главы Челябинска Владимира Елистратова.