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/ Новый мэр Челябинска намерен изменить систему уборки города от снега

Новый мэр Челябинска намерен изменить систему уборки города от снега

Владимир Елистратов поставил перед командой несколько важных задач.
сегодня в 14:31
  |  Общество

Новоизбранный мэр Челябинска Владимир Елистратов уже поставил перед собой и командой задачи по решению основных проблем города. В их число входит и уборка улиц от снега. Глава города признался, что ему не нравится существующая система, он уже продумал разные способы ее изменения.

Пока нас не раскритиковали, мы тоже работали. Мне вообще не нравится система, которая организована. С коллегами мы это уже обсудили, какие внести корректировки. Ну, а на улицах уже видны результаты нашей работы. — сказал Владимир Елистратов.

Кроме того, мэр пообещал, что к концу лета Челябинск станет ярче и интереснее. С этим направлением работы согласны в Челябинской Гордуме.

Кто-то из кандидатов предлагал сосредоточиться на развитии города не вширь, а внутрь. Ликвидировать низкоэтажную застройку, ветхоаварийное жилье. У другого кандидата был лозунг: «Нужно город расширять». Истина, наверное, посередине. Нужно заниматься и внутренними пространствами, ведь дома 40−50 годов ждет реновация. Нужно думать, ликвидировать эти застройки, в том числе незаконные и хаотичные. Челябинск должен быть приятным, светлым городом, чтобы горожане им гордились.— прокомментировал председатель Гордумы Станислав Мошаров.

Напомним, выборы главы Челябинска завершились 26 февраля. Депутаты выбирали из 3 кандидатов. Поддержку получил только Владимир Елистратов, до этого исполнявший обязанности мэра.

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Комментарии

Лис хитрый
16:06, 26.02.2019
Надеюсь, что сейчас займутся городом и все пойдёт в лучшую сторону.
Поздравляю с победой в выборах.

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