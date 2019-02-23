/ Борис Дубровский распек чиновников за чистые ботинки и заваленные снегом тротуары

Главам районов Челябинска устроили разнос на закрытом совещании.

Настоящий разнос главам районов Челябинска устроил губернатор Борис Дубровский в пятницу 22 февраля. Глава региона днем был в Долгодеревенском, и приятно удивился ситуации с очисткой улиц там. А вот состояние тротуаров в южноуральской столице губернатора совсем не порадовало. На совещании, созванном вечером в пятницу, Борис Дубровский вынес вердикт: по Челябинску можно передвигаться только в кирзовых сапогах, но жители города хотят совсем не этого.



Челябинск не может находиться в таком состоянии. Это город-миллионник. Тут люди живут, чтобы в туфлях ходить, а не в кирзовых сапогах. В Долгодеревенском лучше ситуация, чем в Челябинске! Во вторник был в Тюмени. Это, извините, не Сочи, снега в Тюмени не меньше нашего. Вот так бордюр – я его вижу, и сверху почищен даже. Почему у нас такого нет? Как ставятся задачи и как принимается работа? — возмущался губернатор Борис Дубровский.

Глава региона заставил чиновников встать и продемонстрировать свою обувь. Чистые ботинки губернатора не устроили. Борис Дубровский сказал прямо: главы районов не ходят по улицам, а проезжают их на автомобилях, поэтому эмоций горожан понять не могут. Особенно страдают, по мнению губернатора, мамы, которые не могут выйти с ребенком на нормальную прогулку.

Знаете, кто сюда звонит? Женщины молодые. Мы про рождаемость. Говорят, слушай, с коляской невозможно пройти. Плывем, говорят. Ну-ка, встаньте, покажите мне туфли свои. Вы как ходите в них? Они у вас чистые. Не может быть такого. Значит, вы не ходите по району, не бываете, рассказываете что-то, а сами смотрите из своего окошка, как они ползут по этим кварталам со своими колясками. Потому что невозможно в туфлях пройти по этим улицам. Вы что, переобулись, когда ко мне пришли? Я просто пойду в кабинет к вам и проверю ваши сапоги. Думаете, я шучу тут с вами? Так ходить невозможно, просто невозможно. — продолжил Борис Дубровский.

Ситуация должна кардинально измениться к понедельнику. Тех, кто не справится, будут сурово наказывать. Отчитаться о проделанной работе главы районов смогут врио главы Челябинска Владимиру Елистратову на аппаратном совещании. Отметим, что уже несколько недель на этом мероприятии представители мэрии распекают дорожников и руководителей районов, однако очистка города движется медленно.